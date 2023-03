On Business | Edição 1278

Ainda em clima de lua de mel, quero registrar o casamento de Eloísa Lisboa, filha da querida Jeruza Reis, e Rafael Pelanca, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, em cerimônia intimista, mas muito emocionante. Parabéns para o casal e que a vida de vocês seja uma trajetória linda, sempre pautada pelo amor, confiança e respeito

A coordenadora do Curso de Odontologia da UMC, Tatiana Ribeiro de Campos Mello, foi destaque na lista de pesquisadores mais produtivos do AD Scientific Index, considerado um dos maiores sistemas de classificação para a pesquisa internacional do mundo. Orgulho para Mogi. Parabéns!