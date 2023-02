On Business | Edição 1276

Aline Santiago adianta que, de 1º a 3 de março, as unidades da Ouvir Mais promovem a 2ª Semana do Cuidado Auditivo, com orientações multidisciplinares e prestação de serviços, cujo maior objetivo é sanar dúvidas sobre perda auditiva. Para participar, agende: (12) 99186-7826

Recentemente, estive na sede da NGK do Brasil, no Cocuera, onde tive a oportunidade de conhecer o novo time de Recursos Humanos da multinacional japonesa. Na foto, estão Ruthneia Rocha, Rafael Mattos, Fabiana Cunha, Denis Calmazini e Mirian Shimada. Parabéns e sucesso!