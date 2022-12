On Business | Edição 1266

No maior estilo coruja, eu e Bete Sponda, prestigiando a formatura do nosso netinho Cássio Sponda de Almeida, primogênito dos nossos filhos Marcel e Renata, que na última quinta, dia 1, concluiu o Year 1 no Saint Thomas’ School e agora se prepara para o Year 2, equivalente ao nosso primeiro ano do Ensino Fundamental.

Rosane Leão e Qadis Taha lançaram agora no Al Mahata um empório para você comprar produtos árabes, vindos diretamente do Líbano, e levar para casa. Eu amei a ideia!!! E vale lembrar que o restaurante já está aceitando reservas para confraternizações de fim de ano! Saiba mais pelo 4796-1239