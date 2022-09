On Business | Edição 1256

Minha querida amiga Vanessa Sasai foi merecidamente homenageada com o Selo Referência Nacional em Saúde e Beleza, pela excelência no atendimento clínico em serviços estéticos. A premiação foi concedida pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação no dia 20, em cerimônia realizada em São Paulo.

Gisele Lomas comemora o aniversário de sete anos da sua agência CVC em Brás Cubas, festejados nesta sexta, dia 30. Ela convida os clientes a irem até a loja e conferirem os preços nos cruzeiros temáticos da temporada brasileira 2022/23. Saiba mais: 2786-6321.