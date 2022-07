On Business | Edição 1243

A gerente do Sesc Mogi, Denise Mariano, conta que a unidade segue com a campanha “Ação Urgente contra o Frio”, para arrecadação de agasalhos, gorros, meias e cobertores, para crianças e adultos. As doações serão encaminhadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Participe!

Sergio Telles, Eidy Lian Cabeza, Marcos Moura e Marcela Feliciano inauguraram no último domingo o belíssimo Espaço Encanto, no Botujuru. Estive presente na inauguração e amei o local, que com certeza dará aquele ar especial para qualquer tipo de evento. Parabéns!