On Business | Edição 1242

A família Alabarce recebeu convidados no coquetel de inauguração da quinta loja do grupo, maravilhosa por sinal, na Mogi- Bertioga. Na foto, Ronaldo e Carol Alabarce com o prefeito Caio Cunha, a vice Priscila Yamagami e a primeira-dama, Simone Margenet. Sucesso!

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou Diploma de Honra à família de Isaac Grinberg, que completaria 100 anos em junho de 2022. Tamara Grinberg, filha do jornalista e escritor mogiano, representou a família e agradeceu a homenagem