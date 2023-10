Omint Seguros se torna multiplicadora da campanha “Minha Vida Protegida”

“Minha Vida Protegida” é um movimento dedicado a conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância do seguro de vida, produto financeiro que busca transformar vidas e proteger famílias. Diante dessa importância, a Omint Seguros torna-se uma das seguradoras multiplicadoras que abraça a campanha realizada entre 30 de outubro e 13 de novembro. A proposta é que empresas e profissionais do mercado de seguros atuem como protagonistas da mudança de mentalidade em relação à cultura do seguro.

“Atualmente, 18% da população brasileira possui um seguro de vida. Ainda é um número baixo em relação aos benefícios que esse produto traz para a vida do segurado, sobretudo em um cenário econômico cheio de incertezas. Por isso, é fundamental que todo o mercado de seguros atue em sinergia para que cada brasileiro compreenda que proteger a si mesmo e a quem amamos é algo essencial”, afirma José Luiz Florippes, Diretor de Vendas de Seguros da Omint. A companhia dispõe de três opções de produtos para a proteção financeira. São eles:

Omint Ideal I Seguro de Vida Individual

Feito para quem está iniciando sua trajetória e planejamento financeiro e entende a importância de se ter coberturas e assistências que podem ser utilizadas em vida. Inclui coberturas como morte, morte acidental e funeral, assim como coberturas adicionais que levam proteção ao próprio segurado, como invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, diagnóstico de câncer e diagnóstico de outras doenças graves. O seguro Omint Ideal também proporciona diversas assistências e serviços gratuitos para o próprio segurado, para o seu pet e para a sua residência.

Omint Foco I Seguro de Vida Individual

Um seguro de vida voltado para quem valoriza o planejamento financeiro, com prêmios sem reajuste por idade durante todo o período de contratação, e vigência determinada, de acordo com sua necessidade e planos para o futuro. Possui coberturas tradicionais de seguros de vida como: morte, morte acidental e funeral, assim como as coberturas adicionais que levam proteção ao próprio segurado, como invalidez permanente por acidente, diagnóstico de doenças graves e diárias de internação hospitalar.

Omint Vital I Seguro de Vida Individual

Seguro de vida vitalício que contempla a linha de produtos Omint Vital possuí diversos prazos de pagamentos, para aqueles que buscam proteção vitalícia, e entende a importância de planejar a sucessão patrimonial sem deixar para depois.

O Omint Vital trata-se da compra de uma apólice de seguro de vida de forma vitalícia, e com isso vários benefícios podem ser aproveitados, parcelas que não aumentam com a idade e capitais segurados que podem chegar até a R$ 30 milhões, com proteção vitalícia ou a possibilidade de revenda da apólice à seguradora, o que permite a utilização da reserva financeira em vida.

O Omint Vital 10S possui todos os atributos da linha Vital, com o prazo de quitação de 10 anos e melhor custo-benefício, com capital segurado a partir de R$ 100 mil reais. Além de todos esses diferenciais, os produtos contemplam coberturas como morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, diagnóstico de doenças graves, diárias de internação hospitalar, assistência funeral individual ou familiar e jazigo.