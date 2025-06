Olimpíada Cultural do Alto Tietê chega à 3ª edição

A 3ª edição da Olimpíada Cultural do Alto Tietê (OLIMC) será lançada em junho com o tema “Energia Segura”. Voltado a alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da rede pública, o projeto busca incentivar a expressão artística, promover reflexões sobre sustentabilidade e aproximar estudantes da comunidade.

A OLIMC é promovida pela Fundação Energia e Saneamento (FES), com patrocínio da EDP, distribuidora de energia da região, por meio da lei paulista de incentivo à cultura (ProAC ICMS). O evento conta com apoio das Secretarias de Cultura e Educação do Estado, além das prefeituras dos municípios participantes.

Segundo Claudinéli Moreira Ramos, presidente do Conselho de Administração da FES, a OLIMC surgiu de uma demanda dos próprios alunos da rede estadual. “Trata-se de um espaço de expressão, protagonismo e pertencimento, onde os jovens podem mostrar seus talentos e transformar ideias em impacto”, afirma.

O projeto é direcionado a adolescentes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da rede pública, principalmente de Mogi das Cruzes, mas atende também Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis e Suzano, além de educadores e gestores escolares que incentivam práticas culturais no ambiente escolar.

Para participar, os interessados devem realizar inscrição por meio de um edital – documento oficial que reúne todas as informações sobre público-alvo, categorias, prazos e critérios de participação. O cadastro é feito por formulário online, e no ato da inscrição é preciso enviar o material produzido pelos alunos conforme a categoria escolhida. As modalidades disponíveis são: Artes Visuais, Audiovisual, Criação Literária, Dança, Música, Patrimônio Histórico e Teatro. Para orientar os participantes, haverá uma apresentação online explicando o passo a passo para a inscrição no edital.

A olimpíada será dividida em seis etapas: começando com a live de lançamento em junho, seguida por visitas às escolas e oficinas sobre as linguagens artísticas e sobre segurança relacionada à energia elétrica. Na sequência, ocorrem as inscrições, a avaliação dos projetos pelo júri e a divulgação oficial dos finalistas, que se apresentarão na grande cerimônia de encerramento, no final do ano, quando será viabilizado pelo menos um ônibus para cada uma das cinco escolas finalistas de cada modalidade levarem seus concorrentes. O evento contará com apresentações ao vivo das categorias de dança, música e teatro, numa consagração especial, que revelará os vencedores de cada linguagem artística.

De acordo com a organização, a expectativa é alcançar mais de 324 escolas e mais de 235 mil alunos das sete cidades participantes. A edição de 2025 integra o Plano Anual de Atividades da Rede de Museus da Energia da Fundação Energia e Saneamento.

Nas edições anteriores, realizadas em 2023 e 2024, o projeto abordou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) reunindo 25 escolas, 432 estudantes e 49 projetos inscritos. Já na edição seguinte, o tema central foi Inclusão e Paz, com a participação de 38 instituições, 619 alunos e 74 trabalhos apresentados.

As atualizações da 3ª OLIMC podem ser acompanhadas no Instagram oficial do projeto: (@olimcoficial) e no Facebook (facebook.com/olimcoficial).

OLIMC chega à 3ª edição no Alto Tietê