Oito bairros de Mogi serão atendidos pelo Cata-Tranqueira neste sábado

A Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, vai atender oito bairros de Mogi das Cruzes no próximo sábado (9/9). As equipes vão recolher materiais inservíveis descartados pelos moradores. Serão atendidas as vias do Jardim Margarida, Vila Augusta, Novo Horizonte, Jardim Piatã I e II, Aruã Lagos, Aruã Brisas e Eco Parque.

Quem vive nestas localidades deve deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queira descartar, na noite de sexta-feira ou às 7h da manhã do próprio sábado. Confira no mapa abaixo as regiões atendidas.

A Operação Cata-Tranqueira foi ampliada recentemente para atuar em todas as regiões da cidade. Para isso, haverá algumas edições às quartas-feiras ao longo do ano. O novo cronograma já está disponível no portal da Prefeitura.

A Operação Cata-Tranqueira faz parte do Plano de Zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Programa Cidade Bonita, que é o mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias, com o objetivo de deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano. A partir deste sábado (9/9), o mutirão vai atuar no Jardim Margarida.