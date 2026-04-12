Com apresentação gratuita no Sesc Mogi das Cruzes no dia 18 de abril, sábado, às 16h, a premiada Cia Fundo Falso dá sequência à circulação de Trapaça Honesta, espetáculo de mágica que teve temporada com sessões esgotadas em diversas unidades do Sesc, criada e interpretada por Ricardo Malerbi e Rudi Slon. A obra, que tem cativado o público por onde passa, propõe uma investigação cênica sobre os mecanismos por trás de golpes e ilusões do cotidiano.

O trabalho utiliza a mágica e o mentalismo para investigar, em tempo real, os princípios que sustentam fraudes cotidianas. No palco, o público participa de jogos e situações que reproduzem estruturas comuns aos golpes. Trocas rápidas, escolhas aparentemente livres, acordos implícitos. Nada é imposto. Tudo acontece dentro de um ambiente seguro, controlado e assumidamente ficcional. A experiência transforma o estelionato em linguagem cênica, sem vítimas reais e sem prejuízo material.

“Os mecanismos que fazem um golpe funcionar estão presentes na mágica como expressão artística”, afirmam os criadores. “A diferença é que aqui o engano é consentido e o público se diverte e sempre sai ganhando.”

A experiência combina humor, leveza e participação ativa da plateia. O tema é sério, mas o tratamento é lúdico. O espetáculo cria espaço para rir, se surpreender e reconhecer padrões que atravessam tanto a cena quanto a vida cotidiana.

Apresentado internacionalmente com o título Honest Fraud, o espetáculo integrou uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, em parceria com a Associação Paulista de Amigos da Arte. Em Edimburgo, teve sessões diárias na Bristol Square, dentro do Underbelly, um dos espaços mais relevantes do festival, recebendo centenas de espectadores ao longo da temporada.

Ricardo Malerbi é um dos nomes mais experientes da mágica brasileira, formado pela Academia Brasileira de Artes Mágicas e graduado em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC-SP. Rudi Solon é mágico, ator e pesquisador, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, com pesquisa dedicada à ilusão como fenômeno comunicativo. Juntos, integram a Cia. Fundo Falso.

Criado e interpretado por Ricardo Malerbi e Rudi Solon, espetáculo une mágica, mentalismo e humor em sessões que convidam o público a jogar com o engano e explorar os limites da percepção