Em agenda institucional em Brasília, a vereadora Priscila Yamagami se reuniu com o deputado federal Marcio Alvino para avançar na articulação de investimentos destinados à proteção, ao acolhimento e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres em Mogi das Cruzes.

Durante o encontro, foram protocoladas solicitações de emendas parlamentares direcionadas ao desenvolvimento de projetos de apoio às mulheres no município, incluindo recursos para o Acolhimento Maria Madalena, importante espaço de suporte e cuidado para mulheres que enfrentam situações de violência e vulnerabilidade social.

A iniciativa reforça o compromisso da vereadora com a ampliação de ações que garantam proteção, dignidade e oportunidades às mulheres mogianas, fortalecendo a rede de atendimento e ampliando o alcance das políticas públicas no município.

O deputado Marcio Alvino destacou a relevância social das propostas apresentadas e reafirmou o apoio do mandato às iniciativas que promovem acolhimento, proteção e inclusão, reconhecendo a importância de investir em estruturas que ofereçam segurança e novas perspectivas às mulheres atendidas.

As demandas passam a integrar a agenda estratégica acompanhada pelo parlamentar em Brasília, com articulação institucional já iniciada para viabilizar os investimentos e ampliar a capacidade de atendimento das iniciativas apresentadas.

A atuação conjunta entre os parlamentares evidencia a força do diálogo político e da cooperação institucional em favor de causas essenciais, consolidando parcerias que geram impactos diretos na vida da população.

Com trabalho permanente, responsabilidade pública e compromisso social, novas conquistas seguem avançando para fortalecer a rede de proteção às mulheres de Mogi das Cruzes.

Solicitações incluem investimentos em políticas públicas e apoio ao Acolhimento Maria Madalena, em Mogi das Cruzes