“Em Evidência”, com Andreia Novais

Andreia Novais | Técnica de Enfermagem

Determinada e disciplinada, Andreia Novais da Silva, 46, técnica de enfermagem da Santa Casa de Mogi, concilia a rotina hospitalar com o alto rendimento no esporte de força. Natural da capital, cresceu na Mooca, onde morou até os 20 anos, quando se mudou para o Alto Tietê. Da infância, recorda o cuidado que tinha com a irmã mais nova, Lutiany, a quem tratava como uma boneca. Formada pelo Colégio Tableau, concluiu os cursos Auxiliar de Enfermagem, em 2009, e Técnico em Enfermagem, em 2011. A motivação para a carreira surgiu de forma impactante: ao ajudar uma vizinha em uma reanimação cardíaca no mesmo dia em que viu um anúncio do curso, sentiu que sua missão era salvar vidas. Há oito anos tem construído uma trajetória sólida no Strongwoman, com pódios nacionais e sul-americanos. Neste ano, treinada por Lindicei Miho, alcançou a 6ª posição no ranking mundial no Master no Static Monsters e o 1º lugar no Grand Prix Brasil, garantindo vaga para o mundial em Phoenix, nos EUA, em setembro.

Seu primeiro emprego foi aos 18 anos, como recepcionista na Dynaware Informática e, mais tarde, na empresa de segurança Unidas. A transição para a saúde ocorreu durante os estágios de formação, ingressando em 2011 na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, onde atua até hoje com dedicação, no cargo de técnica de enfermagem. Déia mora no Jardim Maricá, e é casada com Paulo Ricardo, empresário e produtor da cachaça Miranda. Juntos, construíram uma família sólida com os filhos Gustavo e Gabriel, completa com os cães Ragnar e Belinha. Nos momentos de lazer gosta dos passeios e caminhadas pelo Parque Centenário, jogos de Uno e sessões de doramas na Netflix – destaca O Rei Eterno. Na cozinha, sua especialidade é a lasanha. Seu estilo é clássico e não dispensa uma camiseta preta, sua cor preferida, e seu perfume é Floratta Flores Secretas, de O Boticário. Canceriana, se define como romântica, emotiva e muito ligada à família, reconhecendo que, às vezes, se envolve além do necessário por preocupação e cuidado. Entre os hobbies, coleciona carrinhos da Hot Wheels, somando cerca de 80 itens. Das viagens, guarda com carinho uma experiência de cerca de 20 anos atrás, quando, grávida do primeiro filho, percorreu o estado de Minas Gerais. acompanhando o marido em seu trabalho. Seu sonho de consumo é morar em um sítio com um canil em Mogi. Seu projeto é representar bem o Brasil no mundial de strongwoman, em Phoenix, EUA. Católica, é devota de Nossa Senhora Aparecida, frequenta a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e considera a Bíblia como o melhor livro. Filha de Maria de Fátima, 70, e Agnaldo Novais, 71, herdou deles os valores de união e a garra para buscar um futuro melhor. A vida lhe ensinou a ser uma pessoa boa, guerreira e a não desistir dos objetivos. Sua frase: “Posso lhe dizer que fui forte por muito tempo e estou sendo até hoje”.