Projeto musical leva brasilidades, clássicos e pop rock à Praça “Francisco Pieri Neto” aos domingos

Os domingos na Praça “Francisco Pieri Neto”, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), são um dos principais pontos de encontro dos associados no complexo de esportes e lazer. É que a praça é o palco do Projeto “Som das Onze e Meia”, que, semanalmente, reúne artistas da região com diferentes repertórios para compor a programação regular do clube. E, para abril, a aposta vai para sonoridades nacionais e reencontros com grandes sucessos nacionais e internacionais.

Neste domingo (12), a banda Pulse traz um repertório voltado às brasilidades e músicas em estilo flashback. A apresentação ocorre no mesmo dia da celebração de Páscoa no clube e amplia a programação com atividades voltadas a diferentes faixas etárias ao longo do domingo.

No dia 19, a cantora Raquel Miranda se apresenta com um show mais centrado na música brasileira, dando sequência à proposta do projeto de valorizar estilos e interpretações ligadas ao cenário nacional.

E, para encerrar o mês, no dia 26, a dupla Celso e Juliana sobe ao palco com muito pop rock nacional e internacional.

A diretora social e cultural do clube, Maria Claudia Longato, destaca a consolidação da iniciativa no calendário do CCMC:“A programação do ‘Som das Onze e Meia’ já faz parte dos domingos do Clube de Campo. As apresentações acompanham a rotina dos associados, que escolhem passar o dia aqui no nosso espaço e aproveitar diferentes estilos musicais ao longo do mês, sempre pela voz de grandes talentos da nossa região”.