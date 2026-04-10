On Business | Edição 1435

As terapeutas Tania Rodrigues e Ananda Aislin lançaram em Mogi, no dia 21 de março, o livro “As 12 Leis Universais para uma Vida Inteligente”. A obra, que une neurociência e saúde mental para ajudar mulheres na tomada de decisões conscientes, segue agora para lançamento na Casa da Cultura de Saquarema-RJ. Estou lendo e adorando!





No dia 8, em seu terceiro encontro, Thales Talarico entregou certificados a 18 membros da edição fundadora do The Golden Bridge. Com apoio de mentores, a rede foca no mercado de luxo e fortalece conexões estratégicas entre empresários através dos pilares profissional, espiritual e pessoal. Em abril serão abertas vagas para novos integrantes.