Obras vão avançar para o cruzamento da rua Braz Cubas

As obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica seguem nesta semana na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como “Avenida dos Bancos”, no Centro. O serviço de escavação do solo teve início no segundo trecho, entre a Rua Braz Cubas e Princesa Isabel de Bragança.

No fim da semana, os trabalhos avançam para o terceiro quarteirão, até a rua Tenente Manoel Alves dos Anjos. No sábado e domingo, a obra será intensificada no cruzamento com a rua Braz Cubas, que precisará ficar interditado para a segurança na execução.

Por se tratar de um serviço mais complexo, é preciso fazer a escavação e recuperação da base antes de implantar a nova camada asfáltica. Assim, a execução das obras será por trechos, com interdições para tráfego em todas as faixas de rolamento nos quarteirões em obras, com cruzamentos livres. Conforme cada quarteirão ficar pronto, será liberado.

As obras serão conduzidas sete dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados, para que haja celeridade na execução geral”, explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.