Obras do Semae podem afetar distribuição de água, na próxima semana

Serviços preventivos e de melhoria no abastecimento podem afetar a distribuição de água em alguns bairros, na próxima semana. Para assegurar a qualidade da água distribuída à população, na segunda-feira (22/05), o Semae limpará o reservatório do Parque das Varinhas. Para isso, será necessária uma pausa no abastecimento, das 3h às 16h. A normalização está prevista para a noite de segunda ou madrugada de terça (23).

Também na segunda (22), das 9h às 11h, a concessionária EDP realizará serviços de manutenção preventiva na rede elétrica onde fica a Estação Elevatória de Água do bairro Jardins do Paraíso. Apesar de o local ter reservatório, poderá ocorrer intermitência no abastecimento de água durante o período da tarde e no início da noite, com previsão de normalização para o fim da noite.

Na quarta-feira (24/05), o Semae fará o remanejamento de macromedidores (hidrômetros de grande porte) visando à futura operação do novo reservatório da Vila Suíssa, que ampliará a capacidade de reserva de água na região em mais 2,5 milhões de litros.

FALTE DE AGUA – TORNEIRA – GOTA – GOTEIRA

Para realizar os trabalhos, será necessário pausar o abastecimento no período das 7h às 16h. A normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer da noite e da madrugada/manhã de quinta (25/05).

O Semae recomenda aos moradores utilizar com economia a água armazenada em suas caixas d’água, evitando o desperdício em tarefas domésticas essenciais, além de reduzir o tempo de banho.

Ter caixa d’água é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento. Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.

Segunda-feira (22/05): Limpeza do reservatório do Parque das Varinhas

Horário: das 3h às 16h, com normalização do abastecimento na noite de segunda ou madrugada de terça (23/05)

Área afetada: Parque das Varinhas

Segunda-feira (22/05): manutenção na rede elétrica, por parte da EDP, no bairro Jardins do Paraíso

Horário: das 9h às 11h, com normalização do abastecimento no fim da noite

Área afetada: Jardins do Paraíso

Quarta-feira (24/05): remanejamento de macromedidores (hidrômetros de grande porte) na Vila Suíssa

Horário: das 7h às 16h, com normalização do abastecimento no decorrer da noite de quarta e da madrugada/manhã de quinta (25/05)

Área afetada: Vila Suíssa, Botujuru/ Vila São Paulo, Cezar de Souza, Conjunto Cláudia, Jardim Juliana, Residencial Veredas, Vila Horizonte e Vila Pauliceia