Obras na avenida dos Bancos interditam via e alteram trajeto de ônibus

As obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica começaram nesta quarta-feira (3) na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como “Avenida dos Bancos”, no Centro. O primeiro trecho, entre a Rua Dr. Deodato Wertheimer e a Rua Braz Cubas, foi interditado no período da manhã.

Por se tratar de um serviço mais complexo, é preciso fazer a escavação e recuperação da base antes de implantar a nova camada asfáltica. Assim, a execução das obras será por trechos, com interdições para tráfego em todas as faixas de rolamento nos quarteirões em obras – os cruzamentos continuarão livres.

As calçadas não sofrerão intervenção nesse momento, para garantir o acesso dos pedestres às lojas. A previsão para a conclusão da intervenção em toda a extensão da avenida é de três meses, lembrando que o cronograma dos trabalhos pode ser alterado conforme as condições climáticas.

“O solo sob a via precisa de correção porque os estudos de deflexão demonstraram alguns pontos de recalque ao longo da avenida e para evitar estas deformações, estamos trabalhando de forma preventiva, para não comprometer a segurança e a fluidez do tráfego – ainda mais porque diariamente passam pela avenida veículos mais pesados, como os ônibus”, explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Além da recuperação asfáltica, serão feitas adequações do sistema de drenagem para garantir maior escoamento das águas da chuva, medida importante para evitar enchentes.

Os comerciantes daquela região já foram avisados por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, com informações sobre as obras. “Além do contato porta a porta, também fizemos uma apresentação do Programa às entidades representativas, como o Sincomércio e a Associação Comercial, explicando a importância do processo de intervenção – mostramos todo o projeto, ponto a ponto, e solicitamos apoio na divulgação das informações junto aos comerciantes daquela região”, explica o secretário Gabriel Bastianelli.

As equipes de trânsito irão acompanhar todas as etapas da obra. “As rotas alternativas serão previamente informadas e sinalizadas, mas é importante que os condutores adotem caminhos alternativos pelos bairros. Para isso, basta consultar os aplicativos de trânsito, como Waze e Google Maps – eles estarão atualizados com as interdições”, explica Miriam Benites, secretária adjunta de Mobilidade Urbana.

Os ônibus que cumprem itinerário na via também irão adotar rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. Para conferir as alterações nas linhas, há uma página exclusiva com todos os detalhes no Portal da Prefeitura – clique aqui para ver.

Até que as obras na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco sejam concluídas, a entrada da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal será feita pelos fundos do prédio, pelo portão da rua Princesa Isabel, 420.

Orientações

Em todos os trechos em manutenção do Programa Nova Mogi é preciso atenção dos condutores. Para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.