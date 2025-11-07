Obras do Corredor Nordeste avançam e chegam a 73% de execução

O objetivo da obra é melhorar o trânsito de César de Souza

O prefeito em exercício Téo Cusatis vistoriou, na tarde da quarta-feira (5), as obras de construção do Corredor Nordeste, no distrito de César de Souza. Os trabalhos estão com 73% concluídos e, neste momento, concentram-se na construção do viaduto sobre a linha férrea e no recapeamento da avenida Dante Jordão Stoppa.

“Esta é a primeira parte de uma série de obras de mobilidade urbana que irá beneficiar a Região Leste de Mogi das Cruzes. O Corredor Nordeste será uma alternativa à avenida Ricieri José Marcatto, que está saturada, para os moradores de César de Souza que vão para bairros como o Mogilar ou que desejam ir a São Paulo”, explicou Téo Cusatis.

Ele lembrou que em janeiro a obra estava com cerca de 23% executada e com problemas de pagamento. “Sanamos as pendências e foi possível acelerar o andamento dos trabalhos, que avançaram 50% em dez meses, chegando a 73%”, disse o prefeito em exercício.

Durante a visita, o prefeito em exercício verificou a construção do viaduto sobre a linha férrea e a nova avenida, que parte das proximidades da rotatória da avenida Francisco Rodrigues Filho. A vistoria também foi acompanhada pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Nilmar de Cassia Ferreira, e pelos vereadores Mauro Araújo, Johnross Jones, Vitor Emori, Otto Resende, Felipe Lintz e Mauro de Assis Margarido.

O Corredor Nordeste terá um total de 2,4 quilômetros de extensão e fará a ligação entre a região da avenida Francisco Rodrigues Filho e a avenida Vereador Dante Jordão Stoppa. Ele será uma alternativa à avenida Ricieiri José Marcatto e também uma nova possibilidade de deslocamento, beneficiando toda a Região Leste de Mogi das Cruzes. As obras têm investimento de R$ 121.599.638,66 e a previsão é que sejam concluídas até agosto de 2026.

Entenda a obra

O novo corredor viário terá início na avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da rotatória com a avenida Pedro Romero. A partir deste ponto, parte uma nova avenida com duas pistas, oferecendo ligação com o viaduto sobre a linha férrea e, na sequência, seguirá até avenida Dante Jordão Stoppa. A obra contará ainda com 1.850 metros de ciclovias.

Os trabalhos de remodelação geométrica da rotatória da avenida Francisco Rodrigues Filho já estão concluídos, bem como a repavimentação, a sinalização vertical e a iluminação. No local, estão em execução o complemento da sinalização horizontal e o paisagismo. Já a nova via que parte da avenida Francisco Rodrigues Filho até o viaduto, já teve toda a parte estrutural realizada, incluindo o sistema de drenagem e a base da via. As próximas etapas serão a implantação da capa asfáltica, de sinalização de trânsito e de iluminação.

Trecho fundamental para a mobilidade de César de Souza, o viaduto sobre a linha férrea que ligará a nova via à avenida Dante Jordão Stoppa teve concluído os trabalhos de lançamento das vigas, iniciado em setembro. Agora, a empresa responsável faz a concretagem da laje que receberá a passagem dos veículos.

