Obras de passarela e nova estação de Mogi podem ter início no ano que vem

Já estão bem adiantados os projetos da nova estação central de Mogi das Cruzes, com interligação ao terminal rodoviário, e da passarela na rua Dr. Deodato Wertheimer. Os desenhos foram apresentados ao deputado estadual Marcos Damasio (PL) na manhã desta quinta-feira, durante a inauguração dos sanitários públicos na estação Braz Cubas, Linha 11 – Coral.

A nova estação é uma bandeira defendida pelo parlamentar desde que chegou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 2015. Após inúmeras propostas, incluindo Parceria Público-Privada (PPP), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) optou por desenvolver os projetos com recursos próprios.

O gerente de Projetos da companhia, Eduardo Tavares, adiantou que as obras estão previstas no orçamento e que é possível que a licitação seja lançada no primeiro semestre do próximo ano com a conclusão dos projetos executivos.

O deputado Marcos Damasio, ao lado do presidente da CPTM, Pedro Moro, na entrega dos banheiros da estação Braz Cubas

“Creio na continuidade desse projeto, mesmo com a mudança de governo, porque esta é uma obra importante e muito esperada pelos mogianos e usuários da Linha 11 – Coral. Vamos continuar batalhando para que estas obras saiam do papel”, disse Damasio.

Na manhã de ontem, o presidente da CPTM, Pedro Moro, esteve em Mogi das Cruzes para entregar as obras dos sanitários da Estação Braz Cubas, possíveis graças à emenda parlamentar do deputado.

Os usuários da estação contam, agora, com sanitários masculino e feminino padrão e acessível e fraldário. Com a obra, a estação recebeu também uma repaginada.