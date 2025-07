Obras da Fatec chegam a 53% de conclusão, em Suzano

As obras do campus Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), que estão ocorrendo entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no bairro Jardim Monte Cristo, registraram um avanço significativo ao longo do mês de julho e já chegam a 53% de conclusão, tendo previsão de entrega ainda para este ano.

Com o objetivo de acompanhar a evolução dos trabalhos, o prefeito Pedro Ishi fez uma vistoria no local na quarta-feira (23) ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, que esteve diretamente envolvido nas tratativas que viabilizaram o empreendimento, orçado em R$23.971.361,14, junto ao governo do Estado de São Paulo.

As autoridades receberam explicações sobre os detalhes do projeto por parte do diretor superintendente do Centro Paula Souza, autarquia responsável pela Fatec, o professor Clovis Dias, e da coordenadora técnica de infraestrutura da instituição, Bruna Ferreira, que estavam junto dos representantes da empresa responsável pelas obras, a R. Nascimento Construtora, incluindo o CEO Jânio Rodrigues e o engenheiro responsável, Daniel Cruz.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense receberá os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores e poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à sua disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores.A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo. Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano.

O diretor do Centro Paula Souza afirmou que o governo do Estado abraçou esse projeto e garantiu as condições necessárias para que as obras estivessem nesse status. “Agradeço a participação de todos que estão mobilizados na construção dessa obra. O governador Tarcísio de Freitas incentivou esse projeto e apoiou esse empreendimento. Em breve, estaremos com o equipamento funcionando para que possamos fazer o que mais sabemos: impactar positivamente na vida do cidadão”, disse o professor Clovis Dias.

De acordo com o prefeito, Pedro Ishi, “Teremos a possibilidade de oferecer uma formação de ensino superior em graduações muito requisitadas, como Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O conteúdo e a estrutura que será disponibilizada neste local contribuirão para a preparação dos nossos jovens e proporcionarão novas perspectivas para o futuro”.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Empreendimento terá cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores