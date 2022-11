Obra suspenderá distribuição de água em Jundiapeba neste domingo

Para preparar a futura operação do novo reservatório de Jundiapeba, o que proporcionará melhorias no abastecimento do distrito, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) interligará a caixa d’água a uma adutora (tubulação de grande porte) que passa pela avenida Francisco Ferreira Lopes. O trabalho será realizado neste domingo (13/11), a partir das 17h30, o que exigirá a interrupção temporária no abastecimento. A previsão é concluir o serviço às 4h de segunda-feira (14), e a normalização da distribuição de água será de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite.

Com capacidade para 7 milhões de litros de água, o reservatório, construído numa área entre as avenidas Anchieta e Francisco Ferreira Lopes, garantirá uma boa reserva hídrica para Jundiapeba e Nova Jundiapeba.

Quem tem caixa d’água em casa não deverá ter a rotina afetada durante a paralisação do abastecimento. Ter um reservatório doméstico é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção ou outras intervenções que exigem a interrupção da distribuição de água.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Uma casa com cinco pessoas, por exemplo, deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua. Ainda assim, o Semae recomenda economia no consumo.

Mais informações pelo telefone 115.