



Será lançado em março o livro “Viver e Trabalhar em Condomínios – Um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial”, do jornalista Roberto Viegas, publicado pelo selo Actual da Editora Alta Books. A obra aprofunda nos bastidores da vida em condomínio, com foco especial na fase mais crítica e decisiva: a implantação, quando os empreendimentos são concluídos e entregues aos clientes.

Em fase de pré-lançamento, o conteúdo para Kindle já está disponível no site da Amazon (Viver e trabalhar em condomínio: um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial) e as encomendas e reservas da versão impressa podem ser feitas com a Editora Alta Books (Viver e trabalhar em condomínio – Editora Alta Books).

Em um país onde o morar vertical se tornou regra nas grandes e médias cidades, o livro traz luz sobre um momento pouco compreendido, mas essencial para o sucesso de qualquer empreendimento imobiliário: a transição entre a obra e a vida em comunidade. É nesse intervalo — repleto de expectativas, conflitos e decisões estruturantes — que se define o futuro da convivência condominial.

Viegas mostra que a implantação de um condomínio vai muito além da entrega das chaves. Trata-se de um processo complexo, que exige articulação entre incorporadoras, construtoras, administradoras e síndicos. É nesse momento que se testam as promessas feitas na planta, se estabelecem as primeiras regras de convivência e se enfrentam os primeiros desafios operacionais — tudo isso em meio à ansiedade de moradores que sonham com um novo lar.

O autor alerta: quando essa fase é negligenciada, o conceito do empreendimento pode se perder, gerando frustrações, conflitos e desvalorização do imóvel. Por isso, defende a importância de treinamentos, manuais de operação, comunicação clara e, sobretudo, de síndicos preparados para liderar com empatia e firmeza.

Com linguagem acessível e exemplos reais, o livro também discute os dilemas da convivência em espaços compartilhados, os conflitos de interesses em empreendimentos multiuso e a crescente judicialização das relações condominiais. Tudo isso com a autoridade de quem conhece o tema por dentro: Roberto Viegas atuou por 25 anos no setor, tendo participado da implantação de 208 condomínios em 30 cidades de 10 estados brasileiros.

Jornalista que iniciou sua carreira em Mogi das Cruzes, teve passagem significativa pelas rádios Globo e Excelsior (atual CBN), Viegas também foi assessor de imprensa de políticos renomados. No mercado imobiliário, foi diretor de Assuntos Corporativos de uma incorporadora, onde liderou o relacionamento com clientes e com a comunidade. Atualmente é consultor de incorporadoras e construtoras, palestrante e colunista do Portal SíndicoNet.

“Viver e Trabalhar em Condomínios” é leitura obrigatória para síndicos, administradoras, investidores, moradores e todos que desejam entender a vida em comunidades verticais que se espalham pelas cidades.



