O que é ICMS? Professor da UMC explica tudo sobre o imposto

O ICMS virou assunto de destaque na internet e nos veículos de TV nas últimas semanas. O professor do Núcleo de Negócios da UMC, Welinton dos Santos, explica que o ICMS é um tributo estadual cobrado sobre produtos variados, desde uma bala até veículos.

“O ICMS está presente em serviços como as contas de energia elétrica, gás, telefonia e internet. Cada estado define os valores de cobrança do ICMS sobre os produtos e serviços. Este imposto indireto compõe o preço final do produto ou serviço comercializado”, explica o professor.

Por ser um imposto indireto, ele não é percebido pelo consumidor final, mas costuma ser especificado em contas de água ou luz. “Os produtos que mais sofrem com a variação do ICMS são os da cesta básica, já que as alíquotas dos produtos que compõem a cesta variam de acordo com o Estado”, conta.

Assunto em alta

De acordo com o professor, o assunto está em alta por ser um imposto que abrange praticamente todos os produtos e serviços, inclusive os combustíveis. “Apesar de auxiliar quem tem veículo, a diminuição da alíquota de ICMS dos combustíveis afetará os repasses financeiros de serviços essenciais administrados pelos estados no próximo ano”, finaliza o professor do Núcleo de Negócios da UMC.