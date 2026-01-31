O Polo Cultural Ferraz de Vasconcelos inicia uma nova programação de oficinas culturais gratuitas, em que oferece atividades artísticas que agregam a criatividade, a expressão e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos da localidade. Essa iniciativa acontece na EMEB Profª Nurimar Martins Hiar e traz as ações do Polo Cultural da Gerando Falcões, aumentando o acesso à cultura e fortalecendo os vínculos comunitários.

As oficinas estão organizadas em dois formatos: em atividades semanais exclusivas para estudantes da unidade escolar e em aulas abertas para o público geral, realizadas aos sábados. Para crianças entre seis e 12 anos, as aulas de ballet, dança contemporânea, acrobacia de solo, palhaçaria e comicidade física, artes visuais, canto coral e musicalização infantil acontecem para crianças de seis a 12 anos, exclusivamente para alunos da EMEB. Aos sábados, as oficinas de danças urbanas, violão, malabares, artes visuais, coral e acrobacia são destinadas ao público em gera.

As matrículas devem ser feitas presencialmente até o dia 31 de janeiro, nos horários de atendimento estabelecidos, sendo obrigatória a presença do responsável legal no caso de crianças. O atendimento acontece na EMEB Profª Nurimar Martins Hiar, localizada na rua São João, 839, em Ferraz de Vasconcelos, das 9h às 11h e das 13h às 16h, mediante apresentação de RG e CPF do aluno ou do responsável, comprovante de endereço e documento escolar. Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99902-8047.

