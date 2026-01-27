O calor do verão e o período de férias têm atraído mais associados para o Parque Aquático do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), com um aumento de cerca de 30% se comparado com o período convencional.

Diante desse contexto, a diretoria social promoverá no sábado (24), mais uma edição do projeto Som do Verão, que traz música para animar a tarde das famílias. Das 12h às 15h, os associados irão poder se divertir ao som do DJ Brother.

Na primeira edição deste ano, no dia 10 de janeiro, mais de 500 pessoas passaram pelo Parque Aquático. Na ocasião, a programação teve a presença do DJ Brother, e uma aula de hidroginástica guiada pelo professor Valter Muratore.

De acordo com a diretora social e cultural do CCMC, Maria Claudia Longato, o Som do Verão foi desenvolvido a partir de uma demanda apresentada pelos próprios sócios. “O projeto era um pedido dos associados, que queriam uma programação musical para acompanhar os dias ensolarados no Parque Aquático. Assim que a nova diretoria assumiu, entendemos que era importante atender à solicitação e resgatar esta ação voltada para o uso dos espaços do clube e para a convivência entre as famílias”, afirmou.

O Parque Aquático do CCMC conta com toboágua, três piscinas, sendo uma semiolímpica, e também espreguiçadeiras, guarda-sóis e lanchonete.

Neste mês de férias, para que todos possam aproveitar ainda mais as piscinas, o parque também está funcionando às segundas-feiras, das 10h às 20h. De terça a sábado, o horário é das 6h às 21h30 e aos domingos, das 8h às 20h.



Verão e férias impulsionam em cerca de 30% o número de associados no Parque Aquático do CCMC



