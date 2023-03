O Incrível Feirão de Veículos está de volta

Quem pretende comprar um carro não pode perder a chance de visitar o Incrível Feirão de Veículos. A tradicional feira da MP Feiras & Eventos está voltando depois de dois anos de pandemia, muito mais estruturada com oportunidades incríveis.

A feira será entre os dias 21 e 26 de março, no estacionamento do D’Avó Hiper de Mogi. Com apoio do Banco BV, a feira é um excelente evento para, de modo prático e rápido, dar aquela conferida e aproveitar para sair de carro novo, conforme afirma Maria Paula, diretora da MP Feiras & Eventos, que atua no segmento de feiras há 25 anos. “Os visitantes terão a oportunidade de sair de carro novo de modo confortável e seguro, pois teremos no local despachante e vistoria. O ambiente está planejado para receber toda a família, com animação, pipoca, Homem-Aranha e muito mais”.

Maria Paula destaca que a feira terá qualidade e atendimento diferenciado com os lojistas renomados de nossa região por seis dias, dentro de um hipermercado muito bem localizado. A empresária ressalta que os visitantes poderão contar com condições especiais apenas válidas para os dias da feira. “Quisemos retomar o Incrível Feirão de Veículos com taxas e ofertas que realmente valessem a pena para quem está em busca de um carro novo. Então os visitantes vão se surpreender com o que vão encontrar”, reforça.

Maria Paula conta que este tipo de evento é uma oportunidade única, já que, em um mesmo dia, as pessoas poderão visitar várias lojas ao mesmo tempo, possibilitando assim um maior poder de decisão da compra. “Estamos muito felizes de poder voltar com o Feirão e a equipe está preparada para receber os clientes, os amigos e proporcionar experiências agradáveis a todos”, destaca Maria Paula.