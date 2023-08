O Incrível Feirão de Veículos está de volta

Quem pretende comprar um carro não pode perder a chance de visitar o Incrível Feirão de Veículos, no D’Avó hiper em Mogi das Cruzes. A tradicional feira da MP Feiras & Eventos será entre os dias 12 e 17 de setembro, no estacionamento hipermercado.

Com apoio do Banco BV, a feira é um excelente evento para, de modo prático e rápido, dar aquela conferida e aproveitar para comprar, trocar ou mesmo vender seu veiculo, conforme afirma Maria Paula, diretora da MP Feiras & Eventos, que atua no segmento de feiras há 25 anos. “Os visitantes terão a oportunidade de sair de carro novo de modo confortável e seguro, pois teremos no local o Banco BV, despachante e vistoria. O ambiente está planejado para receber toda a família, com animação na portaria, perna de pau e muito mais”.

Maria Paula destaca que a feira terá qualidade e atendimento diferenciados, realizado por 15 lojistas renomados do segmento de veículos novos e seminovos de região. A empresária ressalta que os visitantes poderão contar com condições especiais apenas válidas para os seis dias da feira. “O visitante encontrará taxas especiais, ofertas imperdíveis, veículos de qualidade e procedência, valendo muito a pena para quem está em busca de um carro novo. Os visitantes ficarão encantados com tantas vantagens, além da rapidez no atendimento que será totalmente personalizado” , reforça.

Confirmados

Maria Paula conta que este tipo de evento é uma oportunidade única, já que, em um mesmo dia, as pessoas poderão visitar várias lojas ao mesmo tempo, possibilitando assim um maior poder de decisão da compra. O Incrível Feirão de Veículos contará com os serviços da Olho Vivo Vistorias e Expresso Despachante e as seguintes lojas: Mogi + Veículos, Zaca Veículos, Ivan Veículos, 3A Multimarcas, Mogi Plus Veículos, Milhaticar Multimarcas, Porto Multimarcas, Via Car Autos, Gui Automóveis, Hirayama Veículos, GK Automóveis, Martins Multimarcas Renove Veículos, Ninja Multimarcas e ESS Veículos.