O exemplo dos pais para os filhos

Encontrar na família uma companhia para atividades prazerosas pode unir o melhor dos dois mundos: fazer o que gosta com mais ama.

Para quem tem filhos e uma rotina mais atribulada, encontrar um momento para praticar alguma modalidade pode ser mais complicado. No entanto, uma solução tem sido unir o momento da atividade física ao tempo com os filhos, transformando o exercício em um encontro familiar e em um momento para fortalecer ainda mais as relações.

O dia a dia do organizador de eventos e estilista Thales Talarico e da pequena Maya, de sete anos, já é prova de que os dois são “carne e unha”. Thales e a esposa Rosângela fazem questão de incluir a filha em tudo: viagens, jantares, festas e eventos profissionais. E agora pai e filha têm mais uma conexão: a atividade física. “Eu já treino na Mover desde que ela abriu e, quando a Maya entrou de férias, ela, que sempre foi muito ativa, pediu para começar a ir comigo”, conta. E desde então, a dupla inseparável do clube, da praia e das viagens passou a ser também a dupla na academia. “É maravilhoso poder ter um momento pai e filha. Nos divertimos muito. Ela gosta muito e treina de verdade”, conta o estilista.

Thales Talarico e Maya treinam juntos na Mover Academia

Torcida em conjunto

A exemplo de Thales e Maya, a relação entre o educador físico Renan Gouveia e Guilherme, de sete anos, também é bastante fortalecida pelo esporte. Eles praticam juntos karatê, basquete e futebol. E a paixão pelo futebol inclui até o time: o Palmeiras. A primeira vez no estádio do Verdão foi este ano, em partida pelo campeonato paulista. “Foi sensacional viver aquela atmosfera do lado dele, nossos corações acelerados, os sorrisos a cada jogada de perigo, os cantos que ecoavam todo o estádio”, relembra Renan.

Para ele, viver esses momentos ao lado de Gui é fundamental para criar memórias de pai e filho. “É maravilhoso compartilhar esses momentos com ele, pois construímos memórias maravilhosas que jamais esqueceremos”.

Renan Gouveia compartilha com o filho Guilherme a paixão pelo Palmeiras

Juntos pela paixão pelo circo

Gustavo (28) e Davi Nunes (8) são típicos pai e filho: gostam de jogar bola, brincar e se divertir juntos. Mas o que mais os une é algo diferente dos outros pais desta reportagem: eles são apaixonados pela adrenalina das acrobacias circenses.

Gustavo é a terceira geração de uma família que sempre se dedicou ao circo. O avô teve circo, o pai também. Ele cresceu nesse ambiente e, dos três filhos do pai dele, ele foi o único que quis seguir a carreira circense. Depois de uma vida dedicada ao espetáculo, criou o American Circus em 2018 e que está em cartaz em Mogi das Cruzes.

Ele já foi equilibrista, trapezista e hoje é um dos acrobatas do Globo da Morte, um dos shows mais esperados do circo. E o pequeno Davi já mostra que vai mesmo seguir os passos do pai. Além de ser uma das estrelas do time de trapezistas, ele já ensaia também no Globo da Morte – e tem até a sua própria moto.

A rotina dos dois é bem corrida: Davi estuda no período da manhã (ele é matriculado em uma escola de cada cidade por onde passa) e Gustavo dedica-se à administração do circo. De tarde, vêm os ensaios e, claro, os momentos em família – Gustavo também é pai de Arthur (4) e Gael (1). Por enquanto os pequenos só assistem, mas se depender de Davi, o legado da família no circo será mantido.