O deputado Marcos Damasio destina R$1,1 milhão para o custeio da saúde

O deputado estadual Marcos Damasio realizou, na sexta-feira (5), uma visita à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, local onde destinou R$1,1 milhão em 2025, no total sendo quase R$4 milhões enviados para o centro de saúde enquanto membro do legislativo paulista. Esse recurso, voltado para o custeio de saúde, vem sendo aplicado de acordo com as necessidades da instituição, a qual passa por um amplo processo de reformas e modernização. Entre essas intervenções em andamento, está a reforma da cozinha, enquanto o almoxarifado também foi totalmente renovado.

Sendo acompanhado pela provedora Miriam Nogueira do Valle e pelo vice-provedor Flavio Ferreira Mattos, o deputado andou por diversos setores do hospital para observar as mudanças e conversar com a direção sobre os avanços estruturais. Durante sua visita, ele também conversou sobre melhorias com o primeiro tesoureiro Fabio Ferreira Mattos.

“Estamos aqui novamente na nossa Santa Casa, esse patrimônio do povo mogiano, histórica na nossa cidade, com mais de 150 anos de existência, observando os investimentos. Estou ao lado dos amigos que dirigem e estão à frente da administração deste hospital, onde pude observar mudanças, melhorias, novos equipamentos, novos ambientes. Sabemos que a Santa Casa tem um grande desafio, mas estamos no caminho certo. Como deputado estadual, temos sido parceiros deste hospital”, declarou.

Há pouco tempo, Damasio destinou à Santa Casa de Mogi das Cruzes emendas parlamentares no valor de R$1,1 milhão, que se soma aos anteriores e totaliza quase R$4 milhões enviados ao local enquanto parlamentar. “Esse recurso com certeza será muito bem aplicado, para que a gente possa avançar e oferecer uma Santa Casa de primeira linha. Eu tenho certeza de que estamos nesse caminho. E vamos em frente, somando forças para construir uma Santa Casa cada dia melhor”, afirmou.



