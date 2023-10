O compromisso da UMC na excelência da formação de professores

Os professores universitários desempenham um papel vital na vida dos estudantes, transmitindo conhecimento, orientando e motivando-os a conquistar seus objetivos pessoais e profissionais. Eles são responsáveis por fornecer uma educação de qualidade, promovendo debates intelectuais, estimulando a pesquisa e a criatividade, além de orientar os alunos em suas carreiras futuras. Além desses objetivos intrínsecos, cumprem a missão da UMC em também formar cidadãos capazes de transformar a sociedade.

“Ser professor no meio universitário também é um desafio, exigindo dedicação, atualização constante e resiliência. Os professores não só ministram aulas, suas atividades também incluem pesquisas científicas, orientações e atividades de extensão. Além disso, eles precisam lidar com a diversidade de alunos, com suas necessidades individuais e diferentes formas de aprendizagem”, afirma Érica Venturini, Coordenadora do Curso de Pedagogia da UMC.

Alguns diferenciais do curso de Pedagogia oferecido pela Universidade, que é o direcionado à formação de futuros professores e gestores educacionais, são: o Laboratório de Ensino e Brinquedoteca, que auxilia na formação dos alunos e atendimento à comunidade, a parceria existente com escolas da região para programas de estágio e o desenvolvimento de pesquisa na área da Educação por meio da participação no PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.

Na licenciatura em Pedagogia da UMC, os alunos são capacitados profissionalmente para desenvolver o conhecimento, auxiliar no aprendizado, aplicar e avaliar diferentes metodologias de ensino e exercer a docência.

Entre os anos de 2013 e 2023, a Universidade de Mogi das Cruzes formou cerca de 1142 alunos no curso de Pedagogia. Reforçando assim seu comprometimento com a sociedade formação e capacitação de excelentes profissionais.