O Clube de Campo realiza neste mês o Aquathlon, com provas de natação e corrida

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realiza no dia 13 do mês de dezembro o Aquathlon CCMC 2025, competição que mescla natação e corrida em sequência. A prova acontece na piscina e nas dependências do clube e é aberta a atletas associados a partir de 16 anos. As inscrições já estão abertas.

O evento conta com categorias individuais feminina e masculina, além de duplas feminina, masculina e mista. O percurso de natação tem 500 metros seguido por 3 mil metros de corrida.

Para participar, é preciso que esteja apto às atividades esportivas e ser praticante de natação e corrida. Os atletas precisam apresentar exame médico de piscina válido para realizar a etapa aquática.

As inscrições têm o valor de R$ 50 para uma categoria, R$ 60 para duas e R$ 65 para três. Interessados podem se inscrever no Departamento de Esportes. Os participantes vão receber camisetas e medalhas. Os vencedores serão premiados com troféus.

Segundo o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, o Aquathlon reafirma o papel do clube no incentivo às práticas esportivas combinadas, em que comenta “Este é um formato que estimula a participação de atletas de diferentes níveis e fortalece o calendário esportivo do clube. A proposta é ampliar a prática integrada das modalidades e incentivar a interação entre os participantes”, destaca.

O Aquathlon conta com o patrocínio da Romanini Sorvetes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

