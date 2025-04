O 5º Festival Diversa, neste ano, será em Guararema

A edição dará voz a artistas da região

Em sua mais nova edição anual, o festival “Diversa” acontecerá nos dias 7 e 8 de junho no parque de lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, em Guararema. Com produção e line up composto somente por mulheres, o Festival chega em sua quinta edição, segunda presencial, com o intuito de dar voz a mulheres artistas e produtoras, além de reverenciar mulheres que fizeram história na cultura brasileira. Com uma expectativa de público de mais de duas mil pessoas, o festival contará com atrações da região do Alto Tietê e artistas conhecidas do grande público.

“Guararema foi escolhida por ser um polo turístico muito forte na região do Alto Tietê, tem um histórico de um calendário de eventos turísticos, e nós quisemos complementar essa programação”, conta Marian Koshiba, uma das idealizadoras do Diversa que celebra ainda o fato de um festival realizado somente por mulheres ganhar uma dimensão maior.

“É extremamente gratificante. Acho que isso mostra o resultado de um trabalho que começou com muita inspiração e muita vontade, que nasceu do mais puro desejo do coração de duas mulheres artistas e produtoras que tinham como uma vontade de poder viabilizar suas produções artísticas, mas também trazer essa visibilidade para outras mulheres artistas. Como a igualdade ainda é uma questão que estamos muito aquém em vários segmentos da sociedade, já evoluímos muito, mas na cultura também não é diferente”, afirma.

A primeira edição do Festival ocorreu em 2021, produzida de forma independente, seguida por outras duas edições, fomentadas pelo PROFAC de Mogi das Cruzes e pelo PROAC do Estado de São Paulo, todas em formato de exibição exclusivamente online. No ano de 2024 com a aprovação na LPG – Lei Paulo Gustavo de Mogi das Cruzes, o Festival deu mais um importante passo, em sua primeira edição ao vivo com público no Galpão Arthur Netto de Cultura e Cidadania.

O Diversa surgiu do encontro das artistas Marian Koshiba e Valéria Custódio no universo online, em eventos culturais ocorridos durante a pandemia. Cientes da necessidade de abertura de espaços, fomento e valorização da arte produzida pelas mulheres brasileiras, assim como de eventos culturais cujas lideranças e funções de backstage sejam realizadas por mulheres, criaram o Festival Diversa, que aponta um desejo de representar a mulher em sua diversidade, então a pluralidade racial e a representatividade LGBTIQAPN+.

O Diversa 2025 conta com o apoio Termo de Execução Cultural 39/2024-17250352.5786-, PNAB nº215/2025.

Crédito: Natália Amshinger Castro

Festival Diversa traz mulheres fortes em vários âmbitos culturais