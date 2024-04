Nutricionista desvenda os principais mitos da alimentação saudável

Leite inflama? Carboidratos de noite engorda? E doces, devo cortá-los totalmente em um processo de emagrecimento? Adentrar o vasto campo da alimentação e nutrição muitas vezes parece uma jornada repleta de mitos e desinformação. E, com o crescimento das redes sociais, a procura por orientações embasadas e confiáveis urge mais ainda, em contramão das dezenas de dietas “milagrosas” e de opiniões conflitantes quando o assunto é se alimentar corretamente e ter um estilo de vida mais saudável.

O nutricionista Jayme Netto, que dedicou anos ao estudo da obesidade e da nutrição esportiva, fala dos principais mitos ligados à alimentação.

Comer carboidratos à noite faz você engordar.

Mito: O momento do dia em que você consome carboidratos não determina necessariamente o ganho de peso. O que realmente importa é o total de calorias consumidas versus as calorias gastas ao longo do dia. “O excesso de calorias, independentemente do horário, é o que contribui para o ganho de peso”, esclarece.

O glúten é prejudicial para todos.

Mito: Para a grande maioria das pessoas, o glúten não representa um problema de saúde. Apenas aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten devem evitá-lo. “Para a maioria das pessoas, alimentos integrais que contêm glúten, como trigo integral, são uma parte saudável de uma dieta equilibrada”.

Alimentos gordurosos são sempre ruins para você.

Mito: “Nem todos os alimentos gordurosos são criados iguais. Gorduras saudáveis, como aquelas encontradas em abacates, nozes e peixes gordurosos, são importantes para uma dieta equilibrada e podem até mesmo promover a saúde do coração”, explica Jayme. O truque é optar por gorduras saudáveis em vez de gorduras trans e saturadas em excesso.

Beber água durante as refeições dilui os sucos digestivos e prejudica a digestão.

Mito: Não há evidências científicas que sustentem essa afirmação. “Na verdade, beber água durante as refeições pode ajudar na digestão, facilitando a passagem dos alimentos pelo sistema digestivo”, diz o nutricionista. No entanto, é importante não exagerar, pois grandes quantidades de líquido podem causar desconforto durante a refeição.

O leite inflama o corpo.

Mito: Existe um debate em curso sobre se o leite e os laticínios podem causar inflamação no corpo. Algumas pesquisas sugerem que certos componentes do leite, como as proteínas do soro de leite, podem desencadear uma resposta inflamatória em algumas pessoas. No entanto, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de laticínios não está associado à inflamação. Neste caso, Jayme sugere observar como o seu corpo reage ao consumo de laticínios e, se necessário, consultar um profissional de saúde para determinar se você deve reduzir ou evitar o consumo de laticínios.

É necessário cortar doces para emagrecer.

Mito: Emagrecer não requer necessariamente cortar todos os doces da sua dieta. O segredo está no equilíbrio e na moderação. Você pode desfrutar de doces ocasionalmente, desde que esteja dentro de um plano alimentar geralmente saudável e esteja atento às porções. “Privar-se completamente de alimentos que você gosta pode levar a sentimentos de privação e até mesmo a episódios de compulsão alimentar. Em vez disso, concentre-se em escolhas alimentares balanceadas e em uma abordagem sustentável para alcançar seus objetivos de saúde”.