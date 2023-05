Número de indústrias quase triplica em 3 anos em Mogi

No dia da Indústria, 25 de maio, Mogi das Cruzes comemorou o amplo desenvolvimento do setor no município. De janeiro de 2020 a abril de 2023, o número de indústrias instaladas na cidade praticamente triplicou, saltando de 1.259 empresas do setor no município em 2020 para 3.034 indústrias em 2023.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação avalia que um dos fatores para este crescimento foi a consultoria prestada desde o processo de constituição da empresa, licenciamento, a formação de mão de obra e encaminhamento para o processo de seleção, na atualização de leis e concessão de incentivos e na orientação envolvendo a tomada de decisões das empresas.

“A partir de um relacionamento próximo com as indústrias, combinado ao desejo da empresa por se instalar ou expandir aqui no município, nós buscamos por áreas que atendam os empresários, realizamos a consulta de zoneamento para verificar quais atividades são permitidas em cada local e nos espaços requeridos pela empresa, além de contarmos com o apoio das instituições de ensino e do CRESCER para capacitação de mão de obra para as demandas da indústria”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.

Parcerias

Um exemplo do resultado destas ações ocorreu em 2022, quando, por meio de uma parceria com o Centro Paula Souza, foram formados 150 soldadores na cidade – um tipo de profissional que estava em falta no mercado local. Além das parcerias com instituições como o Sebrae, Senai, Senac e o próprio CRESCER da prefeitura, também foram realizadas parcerias com empresas da cidade para formação e contratação de profissionais. No início de 2023, em uma parceria com uma empresa têxtil da cidade, 22 costureiras foram formadas, e junto com o Senai, mais 49 profissionais desse ramo foram capacitadas, outra demanda do mercado de trabalho.

Neste período, a Secretaria de Desenvolvimento intensificou o estímulo para o fomento dos investimentos na cidade por meio do Programa Mogiano de Atração de Investimentos e Geração de Empregos (Promae), que concede benefícios fiscais e tributários para as empresas já instaladas no município e que estão em processo de expansão. Esta ação tem possibilitado às empresas participantes do programa a geração de mais de mil empregos diretos e investimentos na ordem de R$ 400 milhões em 3 anos.