Novos festeiros e capitães de mastro são anunciados para 2026

Solenidade marcou a passagem simbólica da bandeira para a próxima edição

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, anunciou na quinta-feira (19) os nomes dos festeiros e capitães de mastro da Festa do Divino Espírito Santo de 2026. A nomeação foi feita durante a solenidade de Corpus Christi, realizada na Catedral de Sant’Ana.

Para o próximo ciclo da festa, os festeiros serão Ricardo Medina Alvarez, de 56 anos, e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, de 53. Já os capitães de mastro serão Maurício de Lima Ramos, de 56 anos, e Tavane Prado Rodrigues Ramos, de 54. A Festa do Divino de 2026 será realizada entre os dias 14 e 24 de maio.

O casal de festeiros tem longa trajetória de participação na festa religiosa. Em 2022, Ricardo e Maria de Lourdes já haviam exercido a função de capitães de mastro. Casados há 23 anos, eles são pais de três filhos — Fausto, Áurea e Angeles — e frequentam a Paróquia São Benedito, localizada em César de Souza.

Já os novos capitães de mastro, Maurício e Tavane, também têm forte ligação com a tradição do Divino. Devotos e voluntários no Café da Alvorada, um dos eventos preparatórios da festa, eles estão casados há 34 anos, são pais de três filhos — Vinícius, Jéssica e João Pedro — e avós de quatro netos. Eles têm uma forte ligação com o Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Alto Ipiranga e frequentam a Igreja São Sebastião, no Distrito de Taiaçupeba.

Neste ano, a Festa do Divino foi realizada entre os dias 29 de maio e 8 de junho, sob o tema “Divino Espírito Santo e São Francisco, nosso irmão! Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação”, com os festeiros foram João Pedro Mota e Graziela Mota. Os capitães de mastro foram Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa.

A cerimônia de anúncio dos nomes marca simbolicamente a passagem da bandeira e a continuidade da devoção, preparando o caminho para mais uma edição de uma das festas mais tradicionais do Alto Tietê.

Dom Pedro Luiz Stringhini anuncia os nomes dos Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino 2026, na Catedral de Sant’Ana