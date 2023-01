Novos cursos da UMC estão com inscrições abertas para 2023

Com as mudanças constantes do mercado, é preciso estar atualizado e conhecer quais são as qualificações que nos colocam em local de destaque no mercado de trabalho. Na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), este processo de atualização é constante e oferece aos alunos cursos competitivos no mercado, com a qualidade e competência reconhecida pelo MEC.

Além da adoção do Novo Modelo Acadêmico, a UMC oferece uma grade de ensino totalmente alinhada às tendências de mercado. Em 2023, a instituição pretende lança 4 cursos novos: Graduação em Ciências Econômicas e Engenharia Agrícola, Superior Técnico em Segurança Privada e Internet das Coisas.

Essa atualização da grade de ensino também foi explorada no novo conceito institucional publicitário, que potencializa o segmento digital e é tão presente e necessário em nossas vidas. O slogan “Experiência de vida pra vc” representa o espírito de protagonismo e vanguarda que permeia todos os campos da vida das pessoas.

De acordo com o Pró-Reitor Acadêmico da UMC, Professor Claudio José Alves de Brito, relata que a Universidade tem como meta principal, a consolidação dos novos cursos de Graduação e Superior Técnico. “As quatro novas formações estão sendo implementadas na grade de estudo para suprir uma lacuna de trabalho futura, a fim de capacitar os profissionais para avanços do mercado de trabalho no Alto Tietê”, explica.

As inscrições já estão abertas para o vestibular 1º Semestre de 2023. O cadastro para realização da prova, pode ser feito no site da UMC até o dia 28 de fevereiro. Lembrando que a prova para entrada na universidade é feita de forma on-line, no site: umc.br.