Novo Polo de Inovação e Projetos Avançados, o Pipa Hub, é entregue à população

O equipamento é para fomentar o desenvolvimento de negócios na cidade

O novo Polo de Inovação e Projetos Avançados (Pipa Hub) foi entregue na sexta-feita (7) pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O equipamento é voltado para a geração de negócios, desenvolvimento de ideias, formação empreendedora e capacitação profissional, com foco em fortalecer o ecossistema local de inovação.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do prefeito Caio Cunha, da secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso, dos vereadores John Ross e Pedro Komura, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli, além de diversas autoridades, empresários, representantes de entidades e instituições de ensino e empreendedores, o espaço foi aberto aos presentes.

Segundo o prefeito, “o Pipa Hub é um espaço transformador, criado para fomentar o desenvolvimento de negócios, a inovação e a formação empreendedora. Instalado estrategicamente no centro da cidade, ele cria um verdadeiro corredor de desenvolvimento, empreendedorismo e inovação. “.

O Hub permite que as startups, médias e grandes empresas, investidores, instituições de ensino, empreendedores e cidadãos que buscam tecnologia, desenvolvimento e capacitação, sejam atraídos para o mesmo local, que reúne diversos serviços públicos.

Nesta primeira etapa, o equipamento duplica o espaço do coworking (que era utilizado no Polo Digital), uma sala de podcast e um estúdio de áudio e vídeo. O espaço da arena foi ampliado, permitindo eventos maiores para a população – todos os serviços do antigo Polo Digital estarão na nova unidade.

“Aqui, conectamos a população às oportunidades do mercado de trabalho e empreendedorismo. O Pipa Hub também amplifica outras iniciativas da gestão municipal e faz parte das políticas públicas para atrair mais empresas para a cidade, aumentar a geração de emprego e renda para os trabalhadores mogianos”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

O Pipa Hub, também, oferece os atendimentos do Mogi Conecta Emprego, Sebrae Aqui, Banco do Povo, Sala do Empreendedor e Crescer.

Para utilizar o espaço, basta apenas agendar. O Pipa Hub fica na rua Francisco Franco, 133, no Centro de Mogi das Cruzes.

Créditos das fotos: Warley Kenji/PMMC

Para utilizar o espaço, basta apenas agendar