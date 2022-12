Novo ginásio poliesportivo será inaugurado no sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregará mais um equipamento importante para a cidade, neste sábado (10/12), o Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta. O imóvel, localizado ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, foi construído pela administração municipal, na Nova Mogilar.

A inauguração do espaço esportivo contará com partidas amistosas entre as equipes oficiais de futsal de Mogi das Cruzes, com entrada gratuita para todos interessados, a partir das 19h.

“Esta é mais uma conquista para a nossa cidade, que foi possível com muito trabalho e dedicação de toda nossa equipe. Nossa gestão tem compromisso com a continuidade e conclusão dos projetos do nosso município. E é com muita alegria que entregamos mais um equipamento esportivo para toda a população”, afirma o prefeito, Caio Cunha.

O investimento da Prefeitura na obra foi de R$ 7.986.077,89, que conta com uma quadra poliesportiva com medidas oficiais para disputas de futsal e vôlei, e mais duas quadras destinadas para treinamento de vôlei. O equipamento tem uma área administrativa que será utilizada como a nova sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além de espaços esportivos auxiliares, enfermaria e academia. O espaço esportivo tem capacidade para receber um público de até mil pessoas.

“A valorização do esporte na cidade vem crescendo e essa nova unidade esportiva vai somar ainda mais com as ações que a Secretaria de Esporte já vem desenvolvendo. O novo ginásio contará com estrutura para oferecermos aulas de futsal e vôlei, trabalhando na formação de atletas de base”, comemora o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

José Carlos Miller da Silveira

A solenidade irá homenagear o José Carlos Miller da Silveira, popularmente conhecido como professor Tuta, uma referência na história do esporte municipal. Nascido em 30 de junho de 1931, com formação em Educação Física, Tuta exerceu grande influência no desenvolvimento esportivo do município, principalmente no basquete – modalidade em que foi treinador de equipes escolares e universitárias. Além de professor, também ocupou o cargo de secretário de esportes da cidade, em 1995, época em que foi um dos responsáveis pelo início da trajetória profissional do time de basquete mogiano e marcada pela inauguração do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. No ano de 2016, Tuta foi um dos responsáveis por conduzir a tocha olímpica em sua passagem por Mogi das Cruzes. Faleceu em 3 de junho de 2019, poucos dias antes de completar seus 88 anos de idade.

O Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta está localizado na avenida Professor Ismael Alves dos Santos, s/nº, na Nova Mogilar (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos).