Novo Centro Integrado de Saúde será inaugurado neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta sexta-feira (15/09), às 10 horas, a entrega do Complexo Integrado de Atendimento à Saúde “Vereador Olimpio Osamu Tomiyama”, dentro da programação especial em comemoração ao 463º Aniversário de Mogi das Cruzes. O CIAS fica na avenida Pedro Romero, s/nº, no bairro do Rodeio, ao lado da UPA.

No total, são mais de três mil metros quadrados de construção, com espaços projetados para abrigar três importantes equipamentos de saúde: UnicaFisio; Unica Infantojuvenil e Caps Infantojuvenil. O UnicaFisio será o primeiro serviço instalado no complexo, com início das atividades na próxima segunda-feira, dia 18/09. Os outros dois equipamentos – Unica Infantojuvenil e Caps Infantojuvenil – estão sendo preparados para entrega nos próximos meses.

Entre as novidades, estão três piscinas aquecidas, uma quadra poliesportiva, espaço para estúdio de Pilates, além de diversos consultórios, salas e consultórios com infraestrutura totalmente adaptada.

A nova unidade atenderá os pacientes e usuários da UnicaFisio de Braz Cubas, ao lado do Hospital Municipal, que está com problemas estruturais e precisará passar por uma ampla reforma e serviços de manutenção.

A UnicaFisio presta atendimento para quem tem mais de 60 anos em estrutura humanizada e acessível, com equipe de atendimento multiprofissional (fisioterapeutas, nutricionista e terapeuta ocupacional). Atua em duas frentes distintas: Fisioterapia e Reabilitação: direcionada para pacientes com limitações físico-motoras; Promoção da Saúde: com atividades físicas monitoradas focadas na melhor na qualidade de vida.