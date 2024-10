Novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil em Mogi está em funcionamento

Novo CAPS Infantil atende 700 crianças e adolescentes por mês

Neste semestre, a cidade celebrou a inauguração do novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil), uma iniciativa que promete transformar a vida de muitas famílias. O CAPS Infantil já está em pleno funcionamento e atende, em média, 700 crianças e adolescentes por mês, oferecendo um suporte essencial para aqueles que enfrentam intenso e permanente sofrimento psíquico.

O CAPS Infantil é um equipamento de saúde composto por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. O atendimento é voltado para crianças e adolescentes de zero a 18 anos que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas (para crianças com até 12 anos) ou outras condições clínicas que dificultam a formação de laços sociais e a realização de projetos de vida. Entre os exemplos de atendimentos estão casos de psicoses, neuroses graves e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Cada paciente é atendido com base no Plano Terapêutico Singular, que define as intervenções e estratégias de acolhimento mais adequadas para cada caso. As intervenções podem incluir atendimento psicológico, seguimento clínico em psiquiatria, terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, medicação assistida, além de atendimentos familiares e domiciliares. Essa abordagem personalizada garante que cada criança e adolescente receba o cuidado necessário para seu desenvolvimento e bem-estar.

A equipe do CAPS Infantil é composta por diversos profissionais especializados, incluindo psiquiatra infantil, pediatra com especialização em saúde mental, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, além de apoio administrativo e atendimento odontológico. Essa diversidade de profissionais permite um atendimento integral e de qualidade, abordando as diversas necessidades dos pacientes.

Para utilizar os serviços do CAPS Infantil, o familiar ou responsável legal deve comparecer à unidade com um encaminhamento ou passar por uma escuta qualificada para agendamento do acolhimento do paciente. A unidade está localizada na avenida Pedro Romero, s/nº, no bairro do Rodeio, e está pronta para receber e acolher as famílias que necessitam de apoio.

Com Plano Terapêutico Singular, serviço melhora o atendimento aos pacientes