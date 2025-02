Novidades são anunciadas no Suzano Shopping

Inaugurações qualificam ainda mais o mix de lojas, quiosques e opções de gastronomia. Neste mês, o empeendimento inaugurou a sorveteria Borelli; depois do Carnaval, chegam Casa Bauducco, Realme, Triton, entre outras marcas

O Suzano Shopping vai receber, entre fevereiro e abril, 11 novas operações, que incrementarão o mix de lojas e tornarão a experiência de compras dos visitantes ainda mais completa. Entre as novidades está a sorveteria Borelli, que iniciou as atividades no último dia 19.

Depois do Carnaval, em março, várias inaugurações estão previstas: Casa Bauducco, Realme e Triton, além da reinauguração da CVC Turismo.

Em abril, chegam ao empreendimento suzanense: Plush Place, Mr. Kitsch e Morana, uma das maiores redes de bijuterias e acessórios do país, que abriu em novembro como quiosque e passará à loja. O laboratório Cytolab passa a atender em novo local.

Ainda está entre as novidades, em maio, a mudança da Suco Bagaço do atual quiosque para uma loja, com mais espaço e comodidade para os clientes desta rede de lanches e sucos naturais. A lista contempla também a ampliação da C&A e um novo visual da Chiquinho Sorvetes.

Marcas fortes

Uma das marcas mais esperadas neste início de ano, a Borelli chegou ao Suzano Shopping com estrutura moderna e diferenciada, com seus famosos sorvetes genuinamente italianos, produzidos de forma artesanal, sem conservantes e com matérias-primas de fabricação própria, com frutas sempre frescas e de alta qualidade.

São diversos sabores e combinações possíveis, no copinho ou cascão. Destaque ainda para cremes exclusivos da marca, como o Borella, uma combinação de creme de avelã com cacau, e o Borellito, uma fusão de creme de pistache com chocolate branco. O cardápio traz ainda outras opções refrescantes, como milkshakes e cafés gelados.

Outra operação, que já abriu as portas, é a Sumirê, uma das maiores redes brasileiras de perfumaria, cosméticos e artigos de cuidados pessoais. A inauguração da loja ocorreu no fim de semana.

A marca é forte pela ampla variedade de produtos, com mais de 15 mil itens das principais marcas de beleza e autocuidado em seu portfólio. A rede se posiciona entre as 500 maiores varejistas do país.

Crescimento

As novidades do Suzano Shopping seguem tendência de ampliação do mix de lojas do centro de compras e lazer em ritmo acelerado nos últimos meses.

Ao percorrer os corredores do shopping, os visitantes se deparam com novas vitrines e quiosques. Entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, várias operações, em segmentos diversos, iniciaram as atividades: Oh Delícia, Brasil Cacau, Bubble Mix, Piticas, L’occitane Au Brésil, Carola Prado, TNG, Laser&Co e Morana, além de uma nova Casa das Alianças, maior e revitalizada.

“Este é um novo momento do Suzano Shopping, com todas essas novidades e outras que estão por acontecer em curto prazo. A ampliação do nosso portfólio vem para proporcionar cada vez mais novas e melhores experiências de compras, com marcas e produtos desejados pelos nossos clientes, além de toda a gama de serviços, lazer e entretenimento de qualidade que o Suzano Shopping oferece”, destaca Diego Nóbrega, superintendente do empreendimento.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

Borelli abriu neste mês no Suzano Shopping