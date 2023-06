Nove bairros de Mogi serão atendidos peloCata-Tranqueira neste sábado

A Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, vai atender nove bairros de Mogi das Cruzes no próximo sábado (24/06). As equipes vão recolher materiais inservíveis descartados pelos moradores. Serão atendidas as vias do Residencial José Elias, Vila Rubens, Vila Cidinha, Vila Celeste, Vila Nancy, Vila Flávio, Vila Progresso, Vila Vitória, Vila Lavínia.

Quem vive nestas localidades deve deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queira descartar, na noite de sexta-feira ou às 7h da manhã do próprio sábado. .

A Operação Cata-Tranqueira foi ampliada recentemente para atuar em todas as regiões da cidade. Para isso, haverá algumas edições às quartas-feiras ao longo do ano. O novo cronograma já está disponível no portal da Prefeitura.

A Operação Cata-Tranqueira faz parte do Plano de Zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Programa Cidade Bonita, que é o mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias, com o objetivo de deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano. A partir deste sábado (24/06), o mutirão vai atuar na Vila Rubens, Vila Nancy, Vila Flávio, Chácara das Flores, Vila Celeste, Jardim Paulista, Alto Ipiranga, Jardim Santista e Vila Vitória.