Nova ponte e rotatória serão construídas na estrada da Volta Fria em Mogi

Projeto de R$ 27 milhões prevê ponte com pista dupla e nova rotatória para melhorar o tráfego na região

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Teo Cusatis, recebeu na quinta-feira (16) o projeto atualizado e aprovado para a construção de uma nova ponte e de uma rotatória na estrada da Volta Fria. A entrega foi feita pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo, durante visita ao município.

Com um investimento de R$ 27 milhões, a nova ponte será construída em concreto, com pista dupla, substituindo a atual, que permite a passagem de apenas um veículo por vez. A rotatória facilitará o acesso à estrada Furuyama e a Suzano. Segundo Cusatis, a prefeitura agora buscará viabilizar a parceria com o Estado e aprovar o projeto na Câmara Municipal para que as obras comecem ainda neste ano.

A visita do superintendente do DER marcou a retomada do diálogo entre a prefeitura e o governo do Estado, visando investimentos em infraestrutura. A nova ponte será um complemento à pavimentação já concluída de 11,66 km da estrada, que recebeu R$ 23 milhões do Estado.

A estrada da Volta Fria é uma via estratégica para Mogi das Cruzes, conectando a via Perimetral à avenida Guilherme George, em Jundiapeba. Ao lado da avenida das Orquídeas e da SP-66, forma um corredor viário essencial para desafogar o trânsito e impulsionar o desenvolvimento da região.

Vice-prefeito Teo Cusatis recebe o projeto da nova ponte e rotatória das mãos do superintendente do DER, Sérgio Codelo