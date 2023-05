Nova Jundiapeba recebe mutirão Odonto + Pré-Natal na sexta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, em parceria com as Secretarias de Assistência Social e Saúde, promoverá o Mutirão Odonto + Pré-Natal, parte do Programa Viva Jundiapeba, com a participação especial do Programa Criança Feliz, nesta sexta-feira (26), na Nova Jundiapeba.

A ação gratuita de pré-natal odontológico é voltada para o acolhimento das gestantes, já o Programa Criança Feliz oferecerá orientações para a população local com foco no fortalecimento de vínculos e no desenvolvimento infantil.

Realizada das 10 às 17 horas, a atividade acontecerá na av. João de Souza Franco, 600, em Jundiapeba. As gestantes que moram nas proximidades do Conjunto Habitacional José Bezerra de Mello receberão um mutirão especial de pré-natal odontológicos com orientações gerais de saúde.

O mutirão tem o intuito de orientar as gestantes para a prevenção de infecções bucais, entre outras doenças que podem oferecer riscos ao bebê em formação. O atendimento será feito em parceria com a organização Mais Qualidade em Saúde. É importante conscientizar as gestantes que a ausência de cuidados odontológicos pode, inclusive, provocar um parto prematuro, assim como o nascimento de um bebê com peso abaixo do esperado.

Já o Programa Cidade da Criança oferecerá orientações para a população com objetivo de auxiliar na atenção e proteção social à primeira infância de Mogi das Cruzes. A proposta é acompanhar o desenvolvimento das crianças com até seis anos das famílias atendidas pelo CRAS. Atualmente, muitas famílias desconhecem o direito de serem atendidas pelo projeto e a equipe estará no local para tirar dúvidas e inserir as gestantes interessadas no programa. Com uma equipe composta por psicólogas, pedagoga e visitadores (estagiários de Psicologia), que atendem por meio de visitação domiciliar gestantes, crianças de zero a três anos incompletos e crianças de zero a seis anos beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada), todos inscritos no Cadastro Único.

Mais informações pelo telefone (11) 4798-5676.

Serviço:

Programa Viva Jundiapeba

Mutirão Odonto + Pré-Natal com a participação do Programa Criança Feliz

Local: Av. João de Souza Franco, 600 – Jundiapeba, Mogi das Cruzes – SP

Data: 26/05 (sexta-feira)

Horário: das 10 às 17 horas