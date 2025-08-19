Nova Geodésica do Sesc Mogi das Cruzes abre com shows de reggae, forró e MPB

Quem passa pela avenida Narciso Yague Guimarães, em Mogi das Cruzes, já percebe a novidade: uma grande esfera branca e luminosa, visível de longe. É a nova Geodésica do Sesc Mogi, estrutura metálica de 490 metros quadrados e 25 metros de diâmetro, totalmente climatizada, com capacidade para 700 pessoas de pé ou 400 sentadas. O espaço foi criado para receber shows, peças de teatro, espetáculos de circo, dança e outras atrações sem depender das condições climáticas.

A abertura será marcada por três apresentações que misturam diferentes estilos musicais, como MPB, Forró e Reggae. Na sexta-feira (22), às 20h, a banda de reggae Leões de Israel sobe ao palco para celebrar 25 anos de carreira com a formação original, composta por Edu Sattajah, Mauricio Bug Monkey, Fox Ahmad Music e Solano Jacob, contando com um repertório que inclui “Pilares da Justiça” e “Palavra Viva”, além de faixas inéditas.

No sábado (23), às 19h, o forró toma conta do espaço com Mestrinho e o show Eu e Você. O músico se apresenta ao lado de uma banda formada por Jônatas Sansão (bateria), Felipe Guedes (guitarra), Michael Pipoquinha (contrabaixo), Elton Moraes (triângulo), Feeh Silva (zabumba) e Léo Rodrigues (percussão). O repertório mistura músicas autorais como “Te Faço um Cafuné” e “Eu e Você”, com releituras de clássicos como Odara (Caetano Veloso) e Realce (Gilberto Gil).

Encerrando a programação, no domingo (24), o cantor e compositor Zé Geraldo apresenta o show acústico em comemoração aos 80 anos, revisitando sucessos como “Cidadão”, “Senhorita” e “Milho aos Pombos”, além de canções autobiográficas.

Os ingressos, que variam de R$18 a R$60, estão à venda na Rede Sesc SP e já estão quase esgotados para a última apresentação, de Zé Geraldo.

Espaço climatizado com capacidade para até 700 pessoas recebe Leões de Israel, Mestrinho e Zé Geraldo entre os dias 22 e 24 de agosto