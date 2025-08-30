Nossa Senhora do Socorro celebra 170 anos da festa da Padroeira

A Paróquia Nossa Senhora do Socorro, localizada no alto do bairro Socorro, em Mogi das Cruzes, realiza a 170ª edição da festa em honra à sua padroeira a partir do dia 1º de setembro, data em que a cidade comemora 465 anos. A celebração, considerada uma das mais tradicionais da região, reúne missas, novenário e a tradicional quermesse.

Devoção única no Alto Tietê e no Brasil, a imagem de Nossa Senhora ajudando uma mãe em dificuldade é icônica e segue preservada na entrada da igreja, atraindo fiéis de várias partes.

Para marcar os 170 anos, o pároco Michel dos Santos anunciou que quer presentear os fiéis, peregrinos de Esperança, com a restauração do sino principal, que remonta ao período colonial, além da instalação de um carrilhão de novos sinos que devem compor a fachada da igreja.

A quermesse será realizada de 2 a 14 de setembro. De segunda a sexta, as barracas abrem a partir das 18h; aos sábados, a partir das 15h; e aos domingos, a partir das 12h.

Além da gastronomia típica, a festa contará com atrações musicais nos dias 5, 6 e 7de setembro.

Outros destaques são o Bolo da Padroeira, na sexta-feira (12), e o Almoço da Padroeira, marcado para os domingos (7 e 14), a partir das 12h.

Segundo o padre Michel, o envolvimento da comunidade é essencial para a realização da festa. Ele conta que meses antes, os preparativos começam e as equipes se revezam no preparo de massas, pães e doces.

O novenário acontecerá de 3 a 11/9, sempre com a missa às 19h30, com exceção para o sábado (6), às 17h, e domingo (7), às 18h. Os fiéis podem apadrinhar as missas, com contribuição mínima de R$50, informando o desejo com antecedência.

No dia 12, data de Nossa Senhora do Socorro, a programação será marcada pela coroação da padroeira, às 19h30, com a presença do bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini.

A 170ª Festa do Socorro segue até o dia 14 de setembro, com encerramento na matriz do Largo do Socorro.

Evento terá novenário, quermesse e programação especial para toda a comunidade