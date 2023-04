Noites do Mistério realiza visitação ao Cemitério São Salvador

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará mais uma edição da caminhada noturna pelo Cemitério São Salvador com o programa Noites do Mistério, em 28 de abril. As vagas já estão esgotadas.

O percurso será feito a pé com duração de cerca de uma hora e meia. Os visitantes irão realizar uma caminhada pelas ruas do interior Cemitério São Salvador, acompanhados de um historiador. O público presente conhecerá a história dos cemitérios de Mogi das Cruzes, criados no século 19. Serão narradas também algumas lendas, curiosidades e biografias de antigos moradores da cidade.