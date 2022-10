Nogueirão volta a receber partida de rugby nesta sexta

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebeu no último domingo (16/10) o jogo de abertura do Americas Rugby Trophy, entre Brasil e Chile. As seleções movimentaram cerca de mil torcedores na partida vencida pelos chilenos por 57 a 36.

“Esta é a primeira vez que o Nogueirão recebe uma partida deste porte. É uma grande valorização para a nossa cidade receber atletas internacionais em nossos campos. Mogi é a capital do rugby, neste mês de outubro. Venham acompanhar essa grande celebração do esporte”, convida o secretário de Esporte, Gustavo Nogueira.

A próxima partida no Nogueirão será nesta sexta-feira (21/10), às 16h, entre Chile e Canadá. O Brasil volta ao campo no dia 26 de outubro, às 19h30, contra os canadenses.

A entrada para acompanhar as partidas é solidária, por meio da doação de 1 (um) kg de alimento não perecível, não serão aceitos sal e açúcar. A arrecadação dos alimentos será revertida ao Fundo Social de Mogi das Cruzes. As partidas serão transmitidas ao vivo pela ESPN e Star+.

O torneio é realizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

No domingo, o duelo foi intenso do começo ao fim, com o Brasil encarando em pé de igualdade um forte elenco chileno que se classificou para a próxima Copa do Mundo, na modalidade de rugby XV.

A partida marcou o retorno dos Tupis aos gramados brasileiros e o apoio da torcida se provou crucial para o Brasil reagir ao longo da partida. Os chilenos imprimiram ritmo forte e abriram vantagem com tries nas jogadas pela ponta.

O Chile segue na liderança com 5 (cinco) pontos, ao passo que o Brasil tem 1 (um), graças aos 5 (cinco) tries obtidos, que conferiram aos Tupis o ponto bônus, dado à equipe que marca 4 (quatro) ou mais tries.

O try é a jogada que vale mais pontos na partida e a meta principal dos jogadores de rugby. O lance se resume em passar com a bola pela linha de fundo e encostá-la no chão.

Programação:

Americas Rugby Trophy

21/10 – 16h – Chile X Canadá

26/10 – 19h30 – Brasil X Canadá

Local: Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (rua Ana Maria Bernardes, 190 – Vila Industrial)

Entrada solidária: doação de 1kg de alimento não perecível (não serão aceitos sal e açúcar)