No Dia do Trabalho, valorização dos profissionais ganha destaque na indústria de Mogi

Empresa destaca seu compromisso com os seus colaboradores

O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, é uma oportunidade para refletir sobre a importância das relações humanas dentro das empresas e o papel fundamental dos profissionais que impulsionam o progresso industrial. Em Mogi das Cruzes, a Petrom (Petroquímica Mogi das Cruzes S/A) é um exemplo de como o cuidado com as pessoas pode caminhar lado a lado com o crescimento e a inovação.

Com 27 anos de atuação na cidade, a empresa iniciou suas atividades em 1998 e, atualmente, emprega 205 colaboradores diretos e mais de cem, indiretos. A Petrom produz insumos químicos, como Anidrido Ftálico, Ácido Fumárico, Álcool Isoamílico e plastificantes — matérias-primas que compõem produtos presentes no dia a dia, como filmes plásticos para alimentos, mangueiras, tintas, resinas e até perfumes.

Segundo o supervisor de Recursos Humanos, Newton Bianchi, a empresa adota uma política sólida de valorização dos seus colaboradores, que inclui desde remuneração diferenciada e benefícios para os dependentes até investimentos contínuos em capacitação técnica e desenvolvimento comportamental, sempre pensando em como auxiliá-los para que cresçam profissionalmente. “Nosso foco é oferecer um ambiente harmonioso e oportunidades reais de crescimento para quem faz parte da nossa equipe”, destaca.

Além disso, a petroquímica tem compromisso com a saúde, segurança e meio ambiente, e mantém forte vínculo com a comunidade do entorno, promovendo projetos sociais nas áreas de esporte e educação ambiental. A fábrica também recebe visitas monitoradas de estudantes e moradores da região, fortalecendo os laços com a sociedade e promovendo a transparência nas suas operações.

Neste dia de homenagens a quem se dedica para fazer o melhor em seu trabalho, a empresa reforça a importância de reconhecer o valor de cada trabalhador, que, com dedicação e competência, contribui para a construção de uma indústria mais humana e sustentável.

