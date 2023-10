Nível dos lagos sobe e Parque Centenário tem trecho da pista de caminhada interditado

Como parte do trabalho de monitoramento realizado diariamente, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal constataram nesta terça-feira (10/10) o aumento do volume de água dos lagos do Parque Centenário e o consequente alagamento de trechos da pista de caminhada. Por isso, a secretaria fez o isolamento das áreas alagadas. Os funcionários que trabalham no parque reforçam a orientação aos frequentadores.

A Secretaria possui uma protocolo de atuação definido para situações como esta, que inclui isolar as áreas afetadas, informando os frequentadores, o que já aconteceu. Além disso, a Guarda Municipal está presente no parque todos os dias e contribui para orientar as pessoas, zelando pela segurança do público de uma forma geral. O Parque Centenário continua aberto normalmente.

Localizado nas margens do rio Tietê, o parque é uma região de várzea e a água que se acumula em sua área deixa de seguir pelo rio Tietê, contribuindo para manter o nível do rio mais baixo e atuando também como um piscinão natural. “Isso faz com que o parque cumpra parte do seu serviço ambiental numa área da várzea do Tietê”, completa o secretário-adjunto Daniel Teixeira de Lima.